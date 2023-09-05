اليابان لمنظمة التجارة العالمية: الحظر الصيني المفروض بعد حادث فوكوشيما غير مقبول

أبلغت اليابان منظمة التجارة العالمية أن الحظر الذي فرضته الصين على المأكولات البحرية اليابانية بعد تسرب المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية 'غير مقبول على الإطلاق'، حسبما ذكرت وزارة الخارجية اليابانية في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي رد مضاد على الإخطار الذي قدمته الصين إلى منظمة التجارة العالمية في 31 أغسطس بشأن إجراءاتها لتعليق واردات المياه اليابانية التي بدأت الشهر الماضي، قالت اليابان إنها ستشرح مواقفها في لجان منظمة التجارة العالمية ذات الصلة وحثت الصين على إلغاء هذا الإجراء على الفور.

وأشار بعض المسؤولين اليابانيين إلى إمكانية تقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن الحظر الذي فرضته الصين على واردات المأكولات البحرية، وهو ما قال السفير الأمريكي لدى اليابان الأسبوع الماضي إنه أمر ستؤيده الولايات المتحدة.

وفي بيان منفصل يوم الاثنين، قالت وزارة الخارجية اليابانية إن اليابان طلبت أيضًا من الصين إجراء مناقشات حول حظر الاستيراد المتعلق بفوكوشيما بناءً على أحكام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP).

وأضافت أن 'اليابان تأمل في أن تجري الصين مناقشات مع الجانب الياباني في أقرب وقت ممكن وأن تراجع إجراءاتها وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية'.