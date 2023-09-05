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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«الجبلاية» تعلن موعد انطلاق الدوري.. وموقف الأهلي من تأجيل مبارياته بالموسم الجديد

صدى البلد

قال عامر حسين، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الدوري الجديد سيقام بنفس النظام الحالي، بسبب أمور تسويقية، مثل عدد المباريات المذاعة، ورابطة الأندية اتخذت قرارا نهائيا باستمرار نظام الدوري بنفس نظامه.

وأضاف عامر حسين، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الحياة: تنطلق مسابقة الدوري للموسم الحالي كما تم الإعلان في الموسم الماضي، منتصف سبتمبر الجاري، وأعتقد أن الموعد المناسب سيكون 18 سبتمبر، ولكن لا أستطيع أن أكشف في الوقت الحالي موعد انتهاء بطولة الدوري.

وأوضح: قرعة الدوري يوم 11 سبتمبر، وبعدها بحوالي ثلاثة أو أربعة أيام سيتم إعلان مواعيد جدول الدوري.

وأكمل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: الأهلي سيلعب 15 سبتمبر السوبر الإفريقي ثم 23 و30 من نفس الشهر ذهاب وإياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا ثم بعد ذلك الدوري الإفريقي من 20 أكتوبر إلى 11 نوفمبر وبعد شهر يشارك في مونديال الأندية.

أما عن تمييز الأهلي بالمؤجلات؛ فأوضح أن الموسم الماضي هناك من تحدث عن تأجيل الكثير من المباريات للأهلي رغم أن الأهلي خاض ما يقارب من 62 مباراة وهو ما يعني الارتباط ببطولات متعدد بالإضافة لظروف السفر.

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