زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب جزيرة فيجي

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، سواحل جزر فيجي في جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع جنوب سواحل جزر فيجي، وبعمق 12 كيلومترا.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

جدير بالذكر أن جزر فيجي تقع في منطقة تسمى "حزام النار" في المحيط الهادئ، والتي تتعرض من وقت لآخر للعديد من الهزات والزلازل الارتدادية، التي قد تكون قوية في بعض الأحيان.

وضرب زلزال بقوة 5.7 درجة جزر فيجي، وكان على عمق 597 كيلومترا في الثاني من أغسطس الماضي.