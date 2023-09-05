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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالأرقام .. ننشر نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فئات الشرائح فى زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، 

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حرصا على انتظام العام الدراسى الجديد بجميع المدارس الخاصة والدولية وإيماء إلى ما جاء بالقرار الوزارى رقم 350 والصادر بشأن تعديل القرار الوزارى 173 لسنة 2017، بشأن زيادة المصروفات الدراسية السنوية للمدارس الخاصة عربى ولغات تكون نسبة الزيادة فى مصروفات العام الدراسى الجديد 2023,2024 كالتالى.

  • المدارس التى تقل مصروفاتها 5000 جنيه نسبة الزيادة السنوية 25 ٪؜
  • المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 5000 جنيه  وتقل عن 10 آلاف جنيه نسبة الزيادة 20%.
     
  • المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 10 آلاف جنيه وتقل عن 15 ألف تكون نسبة الزيادة 15%.
     
  • المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 15 ألف جنيه وتقل عن 20 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 12%.
     
  • المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 20 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة السنوية 10%.

 

  • المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة السنوية 7%.
     
  • المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه فأكثر تكون نسبة الزيادة السنوية 6%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون تطبيق الزيادة لمصروفات التعليم للعام الدراسي الجديد2024 على مصروفات تعليم العام السابق 2022,2023، مع التأكيد على عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالى لتسوية العجز بميزانية التعليم فيتم احتساب أيهما اكبر وعلى أجهزة التوجيه المالى والإدارى بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات لاعلانها بالمدارس قبل بدء الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى للمدارس الخاصة.

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