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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يناقش استعدادات المعاهد لاستقبال الطلاب الجدد

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

عقد الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع مديري المراحل التعليمية وموجهي العموم تم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات المنطقة لاستقبال الطلاب الجدد والتدابير المتخذة لمعاهد الكثافة العالية.

تم خلال الاجتماع مناقشة تطبيق ضوابط القبول لأطفال المرحلة التمهيدية والصف الأول الابتدائي، وذلك وفقًا لتوجيهات قطاع المعاهد الأزهرية. تم أيضًا التركيز على القدرة الاستيعابية للمعاهد ذات الكثافة العالية، خاصة في إدارتي الغردقة وسفاجا، مع النظر في الحلول المقترحة لمعالجة هذه المشكلة.

وتم تشكيل لجان متابعة ستقوم بزيارة المعاهد في جميع الإدارات التعليمية لمتابعة استعداداتها وإعداد تقارير مجمعة حولها، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد لعام 2023/2024.

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