أستاذ علوم سياسية: مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية تشمل مراكز دراسات خاصة بالقضايا والقوانين

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، ستكون شاملة لمراكز دراسات خاصة بالقضايا والقوانين والقواعد بالإضافة إلى التقسيم الهيكلي لمنظومة المحاكم.

مدينة العدالة ستكون متكاملة

وأضاف طارق فهمي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية تحاكي في إنشائها تلك الموجودة في عدد من الدول الكبرى بالعالم لسببين، هما: تسهيل إجراءات التقاضي للمواطن التي كانت تستغرق وقتا طويلا سواء في الإجراءات المكتبية الكثيرة وإجراءات على مستوى التقاضي وفلسفة التعامل في هذه المنظومة، كالرقمنة والاتصالات والاعتماد على الأدوات التقنية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إلى أن مدينة العدالة ستكون متكاملة تضم مركزا للدراسات سيكون شاملا لكافة القواعد والقوانين والتشريعات، ويحتوي على كل ما له علاقة بمنظومة العدالة في مصر طوال سنوات ماضية، بالتالي سيكون هناك تكامل في المهام ومستويات التقاضي والمحاكم.