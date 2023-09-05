عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية تشمل مراكز دراسات خاصة بالقضايا والقوانين

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، ستكون شاملة لمراكز دراسات خاصة بالقضايا والقوانين والقواعد بالإضافة إلى التقسيم الهيكلي لمنظومة المحاكم.

مدينة العدالة ستكون متكاملة

وأضاف طارق فهمي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية تحاكي في إنشائها تلك الموجودة في عدد من الدول الكبرى بالعالم لسببين، هما: تسهيل إجراءات التقاضي للمواطن التي كانت تستغرق وقتا طويلا سواء في الإجراءات المكتبية الكثيرة وإجراءات على مستوى التقاضي وفلسفة التعامل في هذه المنظومة، كالرقمنة والاتصالات والاعتماد على الأدوات التقنية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إلى أن مدينة العدالة ستكون متكاملة تضم مركزا للدراسات سيكون شاملا لكافة القواعد والقوانين والتشريعات، ويحتوي على كل ما له علاقة بمنظومة العدالة في مصر طوال سنوات ماضية، بالتالي سيكون هناك تكامل في المهام ومستويات التقاضي والمحاكم.

 

 

مدينة العدالة الدكتور طارق فهمي العاصمة الادارية مراكز دراسات خاصة الرقمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

10 تريليونات جنيه.. السيسي: نعمل ثورة والدولة تخسر

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

الأغلى في التاريخ وامتيازات خرافية.. تفاصيل عرض اتحاد جدة الأخير لضم محمد صلاح

اِنت مش عارف تأثير دا إيه على أسرتك؟ رسالة مهمة من الرئيس للمواطنين

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

قبل مغادرة الدولة | السعودية تطالب مواطنيها في الكويت بهذا الأمر

ترشيحاتنا

نبيل نعيم: التكفيريون حصلوا على تمويل من حماس لزعزعة استقرار مصر| فيديو

السيسي يطالب المالية بضخ مبالغ معتبرة لتنظيم الأسرة.. تفاصيل

السيسي: مصر لديها فرصة كبيرة للتغلب على جميع التحديات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

توقيف شخصين بسبب حفرة في سور الصين العظيم

سقوط رجال شرطة مزيفين بحوزتهم أموالا مقلدة في القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفذه بمدرسته.. تحدٍ جديد عبر تيك توك يتسبب في وفاة مفاجئة لأمريكي

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

لو لقيته ارميه.. بيض بصفار أخضر يشعل جدلا في مصر| شاهد

النجاة بأعجوبة.. مقطع فيديو مرعب لحادث سيارة على الطريق السريع يثير الجدل

فيديو

ضبط جزارين يبيعون لحوم الخيول في بنها.. تفاصيل مثيرة/ فيديو جراف

لقطات من برومو نصى التانى.. على ربيع يلجأ للسحر وياسمين رئيس تظهر بشخصيتها

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

صورة لـ إيلون ماسك بالزي الخليجي تثير ضجة .. ما القصة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ