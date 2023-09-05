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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بطريق العراقية - زاوية الناعورة

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بطريق  16العراقية / زاوية الناعورة بطول 25 كم وبتكلفة 125 مليون جنيه تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري ، وذلك للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذى وتقديم الدعم اللازم كونه طريق حيوي وهام ، يأتى هذا فى ضوء الخطة الشاملة للنهوض بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وخلق محاور مرورية جديدة تساهم فى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

 رافقه محمد موسي نائب المحافظ ، المحاسب السيد عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ،  هناء عقيلة رئيس حى غرب شبين الكوم ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، المهندس محمد شاهين مدير إدارة صيانة المنوفية بهيئة الطرق والكبارى.

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واستمع محافظ المنوفية لشرح تفصيلي عن المراحل التنفيذية للمشروع والذى يتم تنفيذه بداية من بحر سيف / شبراباص / العراقية / مروراً بزاوية الناعورة وجزيرة الحجر وحتى عمروس بمركز الشهداء ، حيث تم الإنتهاء من تركيب بلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحى ووضع الطبقة الأسفلتية النهائية بطول 20 كم وجارى توصيل خدمة الغاز الطبيعى بباقى الطريق تمهيداً لإستكمال أعمال الرصف .

وأكد المحافظ على أهمية توحيد الجهود للانتهاء من الأعمال المقررة بالطريق وفق التوقيتات الزمنية المحددة نظراً لأهمية الطريق كونه يربط مراكز شبين الكوم وتلا ومنوف والسادات مما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الاختناقات المرورية بالمنطقة.


وتفقد محافظ المنوفية مقر الوحدة الفنية للمركبات (جراج المحافظة) بحى غرب شبين الكوم لبحث إمكانية الاستغلال الأمثل وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة ، موجهاً باتخاذ إجراءات الطرح كمشروع استثماري لإقامة أنشطة تجارية وإدارية بما يعود بالنفع العام.


كما تفقد المحافظ قطعة أرض فضاء على مساحة تزيد عن 1000 متر ( أمام جراج المحافظة) لطرحها أمام المستثمرين كمحطة تموين سيارات ومحال تجارية نظراً لموقعها المتميز والحيوى، فيما تم تفقد قطعة أرض فضاء أمام عمارات الماى ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيصها لإقامة عيادات طبية تابعة للتأمين الصحى لضمان التوسع فى تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة لأبناء المحافظة .


ومن جانبه أشار محافظ المنوفية إلى أن المحافظة تبنت خطة طموحة واتخذت إجراءات جادة لطرح عدد من قطع الأراضى كفرص إستثمارية بنظام حق الانتفاع ، ومنها قطعة أرض مقام عليها مبنى الجمعية الاستهلاكية بمدينة أشمون ، وقطعة الارض المبنى القديم بموقف تلا / عبود ، لافتاً إلى الهدف من طرح تلك الأصول الغير مستغلة تحقيق تنمية اقتصادية وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة من عائد استغلال هذه الأصول ودفع حركة الاستثمار ، فضلا عن توفير فرص عمل جادة لأبناء المحافظة تساهم فى النهوض بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين.

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
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