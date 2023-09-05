موقف إمام عاشور.. شوبير يكشف غيابات الأهلي في السوبر الإفريقي

أكد الإعلامي أحمد شوبير غياب 4 لاعبين عن صفوف الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة كأس السوبر الإفريقي، المقرر لها 15 سبتمبر الجاري.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" الأمور تحسنت بالنسبة لـ أكرم توفيق وكريم فؤاد على أن يكون الثنائي جاهز للمشاركة مع بداية الدوري الممتاز بنسبة كبيرة".

وأضاف:" عمرو السولية لا يزال أمامه وقت للتعافي، وخالد عبد الفتاح أيضا بسبب إصابة الكتف".

وتابع:" إمام عاشور أصبح سليم وبدأ في التدريب مع الفريق، وقد لا يشارك في مباراة السوبر الإفريقي وقد يلعب".

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بينما يلعب اتحاد العاصمة باعتباره بطل الكونفدرالية.