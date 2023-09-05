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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الحركة الوطنية: الحوار الوطني كشف الستار عن أهمية الأحزاب في مصر

رئيس حزب الحركة الوطنية
رئيس حزب الحركة الوطنية مع الصحفى حسن رضوان

أكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الحوار الوطني كشف الستار عن أهمية الحياة السياسية والحزبية وبين دور الأحزاب في المجتمع وأهميتها في تنمية المجتمع وتوعية المواطنين.

 

جميع الأحزاب شاركت في الحوار الوطني

وأضاف “السيد على" فى حوار لـ"صدى البلد"، أن جميع الأحزاب شاركت في الحوار الوطني ويجب دعم الأحزاب معنويا على الأقل من المؤسسات المسؤولة فلا يجوز دعم حزب وتجاهل آخر بغض النظر عن حجم هذا الحزب فينبغي الإشارة ودعم جميع الأحزاب الصغيرة والكبيرة ويكون هناك مساواة في ذلك الأمر.

 

وتابع: "تجاهل الأحزاب الصغيرة وعدم دعمها حال قيامها بدور وطني يؤثر بالسلب عليها وهو سبب رئيسي في تخلخل الحياة السياسية في مصر".

 

رئيس حزب الحركة الوطنية مع الصحفى حسن رضوان
الحياة السياسية الحوار الوطني الحركة الوطنية المصرية اللواء رؤوف السيد علي

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