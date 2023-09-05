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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى شوبير : نطمح للفوز بكأس العالم للأندية

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير

عبر مصطفي شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، عن طموح في تحقيق إنجاز جديد للفوز في كأس العالم للأندية

وكتب شوبير، عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك: "طموحنا في كأس العالم للأندية تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية، وأطمح في التتويج بها، والمشاركة في المونديال شرف كبير لأي لاعب، والأهلي دائما يحقق الإنجازات، لكن طموحنا بدأ يزيد، و أشكر جماهير النادي الأهلي على دعمهم لي، ودائمًا ننتظرهم في جميع المباريات، وهم يساندون جميع اللاعبين، ونسعد دائمًا بوجودهم في المدرجات، ونأمل تواجدهم بالسعةالكاملة، لأنهم يستحقون التواجد بكثافة في الملاعب المصرية".


 وسوف تقام المباراة الودية بين الأهلي و«NK Aluminiji» على ملعب جراتس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت النمسا «السادسة بتوقيت القاهرة».

وتأتي المباراة الودية مع أحد فرق الدوري الممتاز السلوفيني، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًا وفنيا قبل ختام معسكر الإعداد. 

وينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، يستمر حتى غدٍ، الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

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