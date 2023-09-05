لتحسين العلاقات الثنائية..مؤتمر صحفى لوزير الخارجية التركي ونظيره اليوناني

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده على أستعداد لمواصلة الحوار مع جارتها اليونان دون أي شروط مسبقة وتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات على أساس المصالح المشتركة، مضيفاً أن الجانبين يمكنهم حل مشاكل البلدين على أساس القانون الدولي، مع احترام الحقوق والمصالح المتبادلة.

ومن جانبه، وزير الخارجية اليوناني إيرابتريتيس أنه أتفق على مواصلة جدول الأعمال الإيجابي.



وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده فيدان عقب اجتماعه مع وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابتريتيس في الوزارة، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية.

وقال فيدان لديهم اختلافات في الرأي في بحر إيجة، أنهم ناقشوا هذه الأمور في اجتماعات تشاورية في الماضي.

وشدد على استئناف العملية في الفترة المقبلة، واتفق على طرح مقاربات جديدة لحل المشاكل ، مشيرًا إلى أنهم قاموا بتقييم شامل للمشاكل في سياق بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​مع نظيره اليوناني.

وشدد فيدان على أن قضية الهجرة غير الشرعية يجب أن تكون مجال تعاون وليس تنافس، وأنهم لا يريدون رؤية المزيد من الخسائر في الأرواح في بحر إيجه، مشيرًا إلى أنهم يعتبرون أيضًا مشاكل المواطنين الذين يعيشون في اليونان بندًا مهمًا في جدول الأعمال.

كما أكد فيدان أنهم قاموا بتنفيذ العديد من الممارسات الإيجابية فيما يتعلق بمشاكل الأقليات في اليونان، مضيفاً أنه يعلق أهمية كبيرة على حماية التراث الثقافي في اليونان.

وأكد الجانبان على أنه يمكننا التعاون المتبادل لدعم ترميم الآثار العثمانية اليوم، وناقشوا أيضًا القضايا الإقليمية والقيام بتقييم التطورات في أوكرانيا وسوريا.

وكرر الجانبان توقعاته من الاتحاد الأوروبي وأنهم على استعداد لمواصلة الحوار مع اليونان دون أي شروط مسبقة وتطوير العلاقات المشتركة في كافة المجالات على أساس المصالح المشتركة.