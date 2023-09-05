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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقيع مذكرة تفاهم بين فلسطين وصندوق المعونة الإفريقي التابع للجامعة العربية

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

وقع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بين الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا" ، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية " جامعة الدول العربية " بهدف الى تقديم المساعدات الإنمائية والتنمية للدول الإفريقية من خلال وضع خطة عمل تنفيذية تخدم مصالح الطرفين وتسهم في تعزيز دورهما في مجالات بنود المذكرة وبما يتفق مع إمكانياتهما وقدراتهما. 

جاء توقيع " ابوالغيط " بصفته رئيسا لمجلس ادارة الصندوق العربى و" المالكى " بصفته رئيسا لمجلس ادارة " بيكا " .

ويشمل التعاون بين الطرفين في عدة مجالات أهمها: الزراعة، والصحة، والتعليم والتكنولوجيا، والمياه والبيئة، والطاقة، بالإضافة إلى أي أنشطة أو مجالات فنية يتفق عليها الطرفان .

وأكد "أبو الغيط" فى تصريح له عقب التوقيع على أهمية توقيع مذكرة التفاهم، خاصة وان الصندوقين لهما تجربة عميقة فى هذا المجال ، وبالتالى فان الاعتماد على خبرات " الاخوة " فى فلسطين بافريقيا سوف يدعم كثيرا جهود الصنودق العربى الذى  يمثل الذراع العربى للتعاون الفنى فى القارة الافريقية .

وقال ان المساهمة الفلسطينية مع الصندوق سيكون له مردود جيد على العلاقات العربية الأفريقية.

من جانبه اشاد "المالكى" بمذكرة التفاهم التى تضم ٣ اضلاع ، الجامعة العربية وافريقيا والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولى التي تعمل منذ نشأتها تقديم الخبرة والمعرفة الفلسطينية في مجالات والتي هي بحاجة لها بمختلف دول العالم.

وعبر "المالكي" عن سعادته لتوقيع مذكرة التفاهم ، وقال " الوكالة تعمل في ٥٢ دولة بما فيها دول أفريقية والان ستعمل على مركزية العمل من خلال للصندوق في تقديم الخبرة والمعرفة المشتركة بالتقديم والاسهام والعون والمساعدة الفنية بالدول الافريقية وفق امكانياتنا وخبراتنا ويسعدنا الإنضمام لالعمل في أفريقيا وسعداء للعمل بالجامعة العربية والتعاون مع الأمين العام.

وتأسست "بيكا" بقرار من الرئيس الفلسطينى محمود عباس ، بموجب المرسوم الرئاسى الصادر فى شهر يناير ٢٠١٦ بهدف تقديم المساعدة الانمائية والدعم الفنى للدول الصديقة والداعمة للشعب الفلسطينى من خلال الاستعانة بالخبرات الفلسطينية داخليا وخارجيا، انطلاقا من الايمان العميق بالمسئولية الوطنية تجاه هذه الدول.

يذكر أن الصندوق أنشئ بقرار صادر عن القمة العربية السابعة التي عقدت في الرباط عام 1974 بهدف تقديم المعونة الفنية للدول الإفريقية من خلال إيفاد الخبراء وتنظيم الدورات التدريبية وتقديم المنح الدراسية في المجالات المختلفة.

الأمين العام للجامعة العربية الجامعة العربية الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية توقيع مذكرة التفاهم رياض المالكي

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