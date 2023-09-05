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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي ضمك السعودي بعد التعاقد مع طارق حامد: ‏التاريخ جانا

طارق حامد
طارق حامد

علقت صفحة نادي ضمك السعودي علي انتقال النجم المصري طارق حامد لصفوف الفريق.

وكتبت صفحة نادي ضمك السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ‏التاريخ جانا.. طارق حامد. 

وأضافت: طارق حامد محور الهرم.. الفارس المصري ضمكاوي".

أعلن نادي ضمك السعودي، تعاقده مع طارق حامد، قادمًا من اتحاد جدة السعودي، في الميركاتو الصيفي.

ووقع طارق حامد على عقد يربطه بالنادي السعودي لمدة موسمين، ليُكمل مسيرته في السعودية.

وكان “صدى البلد”، قد انفرد صباح اليوم بتفاصيل تعاقد ضمك مع طارق حامد.

وانتقل طارق حامد إلى اتحاد جدة صيف العام الماضي، قادمًا من الزمالك، ليقودهم للتتويج ببطولة الدوري السعودي.

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