أول تعليق من طارق حامد بعد رحيله عن اتحاد جدة السعودي

علق طارق حامد نجم منتخب مصر علي رحيله من نادي اتحاد جدة السعودي لنادي ضمك السعودي.

وكتب حامد عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا: كل الشكر والتقدير والامتنان لنادي اتحاد جدة سعيد جدا بتجربتي هنا وباللي حققته مع الفريق .



وأضاف حامد بتمني كل النجاح والتوفيق للفريق في البطولات القادمة ان شاء الله وكل الشكر لجمهور الاتحاد .



علقت صفحة نادي ضمك السعودي علي انتقال النجم المصرى طارق حامد لصفوف الفريق .



وكتتب الصفحة عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ‏التاريخ جانا ... طارق حامد ✍️

‎#الفارس_المصري_ضمكاوي ❤️💛



أعلن نادي ضمك السعودي، تعاقده مع طارق حامد، قادمًا من اتحاد جدة السعودي، في الميركاتو الصيفي.

ووقع طارق حامد على عقد يربطه بالنادي السعودي لمدة موسمين، ليُكمل مسيرته في السعودية.

وكان “صدى البلد”، قد انفرد صباح اليوم بتفاصيل تعاقد ضمك مع طارق حامد.

وانتقل طارق حامد إلى اتحاد جدة صيف العام الماضي، قادمًا من الزمالك، ليقودهم للتتويج ببطولة الدوري السعودي.