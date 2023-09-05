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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة ولافتة للفنانة هنا الزاهد .. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة ولافتة

وتألقت هنا الزاهد، في الصور مرتدية فستانا انيقا ولافتا باللون الازرق المشجر ، ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

كانت الفنانة هنا الزاهد علقت على الشائعات التى تتردد حولها والتى انحصرت فى الفترة الماضية فى أنباء انفصالها عن أحمد فهمى وكانت حديث السوشيال ميديا. 

وردت هنا الزاهد بقوة على هذه الشائعات فى برنامج على راديو نجوم إف أم قائلة : لا التفت لمثل هذه الشائعات ولا ارد عليها كل ما يشغلنى عملى ومهنتى وردود فعل الجمهور بعد كل عمل أقدمه ولا انظر لمثل هذه الشائعات. 

وأضافت هنا الزاهد : أنا أحب الحياة والطاقة الإيجابية ولا انظر إلى من يصدر لى طاقة سلبية.

Screenshot_20230905-182135_Instagram
Screenshot_20230905-182135_Instagram
إطلالة انيقة الفنانة هنا الزاهد انستجرام موقع تبادل الصور والفيديوهات الأزرق اطلالة

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