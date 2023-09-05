بيان عاجل من وزير الخارجية الأمريكي بشأن الاعتداءات بالضفة الغربية في فلسطين

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أنه أجرى محادثة هامة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الاعتداءات الأخيرة في الضفة الغربية.

ونشر بلينكن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "x": لقد أجريت محادثة مهمة مع رئيس السلطة الفلسطينية عباس. وقد أكدت على دعمنا لتعزيز حرية وأمن ورخاء الشعب الفلسطيني ولحل الدولتين، وشددت أيضا على قلقنا إزاء أعمال العنف في الضفة الغربية.

وكانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد شنت فجر وصباح أمس، الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات جديدة في عدة مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية فقد تم مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.