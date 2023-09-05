شيخ قبيلة السواركة: تسليم عقود ملكية الأراضي ‏لأهالي سيناء حلم أصبح حقيقة

علق حسن أبو قير شيخ قبيلة السواركة، على تسليم ‏أراضي زراعية لأهالي سيناء، مشيرا إلى أن تسليم عقود ‏ملكية الأراضي الزراعية لأهالي سيناء حلم أصبح حقيقة ‏وواقعا.‏

من جانبه علق السيد القصير، وزير الزراعة، على تسليم ‏عقود تمليك الأراضي الزراعية للمواطنين في سيناء، ‏قائلا :"نابع من توجيهات القيادة السياسية، وردا على ‏جميع الحاقدين للدولة"‏‎.‎



وأضاف السيد القصير، خلال لقائه مع الإعلامية عزة ‏مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة ‏صدى البلد، في حلقة خاصة من سيناء، إنه تم تسليم نحو ‏‏300 عقد تمليك للمواطنين، بالإضافة إلى جاهزية 725 ‏عقد تمليك جديد سيتم تسليمه للمواطنين في سيناء خلال ‏الفترة المقبلة‎.‎

أهمية عقود تمليك الأراضي الزراعية

وتابع السيد القصير: عقد تمليك الأرض الزراعية يمنح ‏صاحبه العديد من المزايا المختلفة التي يمكن للمالك ‏الحصول عليها، من خلال الجمعيات الزراعية، منها ‏الحصول على الأسمدة والتقاوي‎.‎

وأوضح السيد القصير، أن الدولة قامت بتوفير كافة ‏الموارد المائية للأراضي التي تم تسليمها للمواطنين في ‏سيناء، كما أن الأرض الزراعية صالحة لزراعة العديد ‏من المحاصيل الزراعية المختلفة‎.‎

