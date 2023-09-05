عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيخ قبيلة السواركة: تسليم عقود ملكية الأراضي ‏لأهالي سيناء حلم أصبح حقيقة

السيسي
السيسي

علق حسن أبو قير شيخ قبيلة السواركة، على تسليم ‏أراضي زراعية لأهالي سيناء، مشيرا إلى أن تسليم عقود ‏ملكية الأراضي الزراعية لأهالي سيناء حلم أصبح حقيقة ‏وواقعا.‏

txt

تملك الأراضي الزراعية.. السيد القصير: الدولة فاتحة إيدها لأهالي سيناء

من جانبه علق السيد القصير، وزير الزراعة، على تسليم ‏عقود تمليك الأراضي الزراعية للمواطنين في سيناء، ‏قائلا :"نابع من توجيهات القيادة السياسية، وردا على ‏جميع الحاقدين للدولة"‏‎.‎


وأضاف السيد القصير، خلال لقائه مع الإعلامية عزة ‏مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة ‏صدى البلد، في حلقة خاصة من سيناء، إنه تم تسليم نحو ‏‏300 عقد تمليك للمواطنين، بالإضافة إلى جاهزية 725 ‏عقد تمليك جديد سيتم تسليمه للمواطنين في سيناء خلال ‏الفترة المقبلة‎.‎

 

أهمية عقود تمليك الأراضي الزراعية
وتابع السيد القصير: عقد تمليك الأرض الزراعية يمنح ‏صاحبه العديد من المزايا المختلفة التي يمكن للمالك ‏الحصول عليها، من خلال الجمعيات الزراعية، منها ‏الحصول على الأسمدة والتقاوي‎.‎

 

وأوضح السيد القصير، أن الدولة قامت بتوفير كافة ‏الموارد المائية للأراضي التي تم تسليمها للمواطنين في ‏سيناء، كما أن الأرض الزراعية صالحة لزراعة العديد ‏من المحاصيل الزراعية المختلفة‎.‎
 

سيناء السواركة أراضي زراعية عزة مصطفي عقود ‏ملكية الأراضي الزراعية حسن أبو قير شيخ قبيلة السواركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد يزف بشرى لجماهير الزمالك

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

الوطنية للانتخابات: قبول جميع الطلبات المقدمة من وسائل الإعلام لتغطية "الرئاسية"

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

بمشاركة الصفقات الجديدة.. الأهلي يهزم ألوميني السلوفيني بثلاثة أهداف

انخفاض كبير بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

موضوعات متعلقة

تملك الأراضي الزراعية.. السيد القصير: الدولة فاتحة إيدها لأهالي سيناء

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر: نعد عالمًا وخريجًا يستطيع حمل الأمانة.. صور

لن أنساها لك.. رسالة من تامر أمين لـ محمد صلاح بسبب الأهلي

استجابة سريعة من وزيرة الثقافة لاستغاثة الفنانة نجلاء فتحي

صفقة أسلحة.. أول تعليق من أمريكا على زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ..عبر هذا الرابط

بايدن يعرب عن رغبته في لقاء شي.. والاستخبارات الصينية توافق ولكن بشرط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض إذا ظهرت على طفلك فهو يعاني من ديدان البطن.. لن تتوقعها

طريقة عمل موس الليمون السريع.. بمذاق لا يقاوم

دراسة.. الإفراط في الفيتامينات يصيبك بمرض قاتل

شيبسي حار..تحدٍ على سناب شات يؤدي بحياة مراهقاً

فيديو

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أزمة عالمية بسبب الأرز | ماذا سيحدث في أسعاره ؟!

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

استمرت 6 أشهر .. عودة أطول رحلة فضاء في تاريخ العرب..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ