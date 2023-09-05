تملك الأراضي الزراعية.. السيد القصير: الدولة فاتحة إيدها لأهالي سيناء

علق السيد القصير، وزير الزراعة، على تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية للمواطنين في سيناء، قائلا :"نابع من توجيهات القيادة السياسية، وردا على جميع الحاقدين للدولة، الدولة فاتحة ايدها لأهالي سيناء وعاوزة تساعدهم".

وأضاف السيد القصير، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة خاصة من سيناء، إنه تم تسليم نحو 300 عقد تمليك للمواطنين، بالإضافة إلى جاهزية 725 عقد تمليك جديد سيتم تسليمه للمواطنين في سيناء خلال الفترة المقبلة.

وأكد السيد القصير: عقد تمليك الأرض الزراعية يمنح صاحبه العديد من المزايا المختلفة التي يمكن للمالك الحصول عليها، من خلال الجمعيات الزراعية، منها الحصول على الأسمدة والتقاوي.

وأوضح السيد القصير، أن الدولة قامت بتوفير كافة الموارد المائية للأراضي التي تم تسليمها للمواطنين في سيناء، كما أن الأرض الزراعية صالحة لزراعة العديد من المحاصيل الزراعية المختلفة.