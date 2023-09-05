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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أهالي سيناء يوجهون الشكر للرئيس على عقود تمليك الأراضي الزراعية| فيديو

السيسي
السيسي

قدم أهالي سيناء، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقيادة السياسية بعد تسليمهم عقود تمليك الأراضي الزراعية بشبه جزيرة سيناء.

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وعبر أهالي سيناء، خلال لقائهم مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة “صدى البلد”، عن سعادتهم البالغة، بسبب اهتمام الدولة بهم، كما أن حصولهم على عقود تمليك الأرض الزراعية بمثابة إثبات ملكية لهم للحفاظ على حقوقهم.

وقالت إحدى الأهالي: «إحنا من 2001 ونطالب بحصولنا على عقود التمليك، الأرض هنا بزرعها بمحاصيل مختلفة تفيد المجتمع».

وأكدت أخرى: «الزراعة أساس البلد، وتسلمينا عقود تمليك الأرض، رسالة قوية لاهتمام الدولة بزيادة الرقعة الزراعية».

ومن جانبه، وجه أحد مشايخ البدو في سيناء، الشكر إلى الرئيس السيسي والقوات المسلحة بعد القضاء على الإرهاب، كما أن تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء، يحوى على عدة رسائل تحمل في طياتها العديد من الرسائل الإيجابية.

وقال أحد شيوخ سيناء، إن تسليم المواطنين عقود تمليك للأراضي الزراعية في سيناء، خطوة جديدة لعدم السماح لعودة الإرهاب مرة أخرى، وخطوة إضافية لتحقيق التنمية في سيناء، كما أن تمليك الأراضي يعد الأول من نوعه في تاريخ سيناء. 


 

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