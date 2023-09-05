عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شباب الصحفيين: الرئيس السيسي قدم حلولا عملية بالمؤتمر العالمي للصحة والسكان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصفت جبهة شباب الصحفيين كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية بأنها كاشفة بكل صراحة وشفافية لخطورة الزيادة السكانية، حيث وضع الرئيس في كلمتة الهامة النقاط فوق الحروف وقدم حلولا علمية لهذه الأزمة السكانية التي تعرقل حركة النمو .

قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان: منذ أن تولى الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد ويضع ملف القضية السكانية في صدارة الأولويات للدولة المصرية حيث يحظى باهتمام كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية الحكيمة و يعد هذا الملف أحد أهم المحاور الرئيسية نحو الانطلاق إلي الجمهورية الجديدة في رؤية مصر 2030.

وأضاف طوالة أن مصر السيسي قادرة على تخطي الصعاب ومواجهة التحديات الجسام حيث تقف على أرض صلبة قوية نابعة من إيمان الرئيس بالحق في الحياة وتوفير حياة كريمة لكل مواطن يعيش على أرض الكنانة وحان الوقت أن تتضافر كل الجهود من أجل الحد من ظاهرة الإنجاب الغير مدروسة التي تدمر كل جهود الدولة في البناء والتنمية المستدامة.

وأشار رئيس الجبهة إلي أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والإستراتيجية العامة للصحة بالمؤتمر ستكون فرصة حقيقية وقوية لتبادل الخبرات بين الدول والمنظمات المشاركة بالمؤتمر من أجل تحقيق الهدف المنشود الذي نسعى إليه جميعا في تحقيق حالة من التوازن بين الزيادة السكانية ومتطلبات المواطن.

الصحفيين الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي شباب الصحفيين جبهة شباب الصحفيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

انخفاض كبير بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

مروة صبري لـ أسما منير: ليه رايحة مهرجان الدراما انتي مش فنانة

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

موضوعات متعلقة

7 حروب و10 تريليونات جنيه.. 4 رسائل عاجلة للرئيس السيسي ومقترح لهذه الأزمة

طارق نصير: الرئيس السيسي انحاز لإرادة الشعب بكل ثقة واقتدار

ترشيحاتنا

السعودية .. تحذير عاجل من المملكة لرعاياها في الكويت

24 مدينة جديدة.. كيف واجهت الدولة الزيادة السكانية| السيسي يكشف الحقائق

أبو الغيط: نتطلع لاعتراف اليابان بدولة فلسطين

على أرض مصر.. اجتماع مهم بين وزير الخارجية الياباني ونظيره التونسي.. تفاصيل

جوردان هندرسون: محمد صلاح سيكون له تأثير ضخم في ليفربول أو السعودية

أبو الغيط: العالم العربي يحظى بحصة الأسد في واردات اليابان من النفط والغاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيبسي حار..تحدٍ على سناب شات يؤدي بحياة مراهقاً

بفستان لافت.. شاهيناز تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

اوعى تطنشه.. مضاعفات خطيرة لانخفاض الضغط

وداعا للنحافة.. أطعمة تزيد الوزن في أسبوع واحد

فيديو

أزمة عالمية بسبب الأرز | ماذا سيحدث في أسعاره ؟!

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

استمرت 6 أشهر .. عودة أطول رحلة فضاء في تاريخ العرب..فيديو جراف

فيديوهات مخلة مع أطفال وسيدات متزوجة.. تفاصيل سقوط صيدلي مدينة نصر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ