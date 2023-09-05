الوطنية للانتخابات: عدم تداول أي أخبار تخص الهيئة إلا من خلال قنواتها الرسمية

تهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة وسائل الاعلام ، ومواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول ثمة أخبار أو بيانات تخص الهيئة الوطنية للانتخابات إلي من خلال قنواتها الرسمية .

جاء ذلك فى اجتماع عقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة اليوم لاستكمال الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والاجنبية لمتابعة الانتخابات ، وكذا الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الاعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية .

وقد قرر مجلس الإدارة قبول جميع الطلبات التي استوفت إجراءات القيد القانونية ، وكلف الجهاز التنفيذي للهيئة بفحص باقي الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام قراري الهيئة الوطنية للانتخابات رقمي 22 ، 23 لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتي بيانات قيد منظمات المجتمع المدني ، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.

