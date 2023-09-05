أحمد موسى منفعلا: عدد سكان مصر زاد 500 مواطن ببداية حلقة البرنامج

عبر الإعلامي أحمد موسى، عن عميق استغرابه من الزيادة السكانية الكبيرة في عدد سكان مصر، مشيرا إلى أن عدد سكان محافظة القاهرة أكثر من عدد سكان 3 دول.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن هناك 237 مولودا في الساعة في مصر، متابعا: "يعني عدد سكان مصر من ساعة ما البرنامج بدأ الساعة 8 مساء لحد دلوقتي زاد 500 مولود جديد".



عدد سكان مصر الآن

وعرض الإعلامي أحمد موسى، الساعة السكانية لجمهورية مصر العربية، والتي كشفت عن عدد سكان مصر الآن، والذي تخطى 105 ملايين مواطن تقريبا.