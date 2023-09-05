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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى للمعارضة: الأمن القومي لـ مصر خط أحمر

أحمد موسى
أحمد موسى

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على المعارضة، مشيرا إلى أنها لا تريد سوى فرض رأيها، وهذا ما ظهر عند رفضهم إعطاء الفرصة لـ محمود طلبة، أحد المتحدثين في جلسة حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني أمس، بالتحدث.

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أحمد موسى: الحوار الوطني يعكس حرية التعبير

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك أخبارا كاذبة ، وهناك فرق كبير بين حرية الرأي والتعبير ونشر الأكاذيب، معقبًا: «ممثلون من كل الجهات حاضرون في الحوار الوطني، المعارضة تحتكر وتأييد الرأي والواحد، وترفض إعطاء الفرصة لأي جهة أن تتحدث».

وأضاف موسى، مساء اليوم الثلاثاء، أن  ما حدث في جلسات الحوار الوطني يعكس حرية التعبير، كما أن رأي محمود طلبة في جلسات الحوار الوطني يعبر عن وجهة نظر عدد كبير من المصريين بنسبة 99%، موضحًا أن الدولة تتسع للكل من يؤيد أو يعارض، الرئيس السيسي هو من دعا للحوار الوطني ولا يجوز أن يتم احتكار الرأي لجهة معينة، مضيفًا: «انتوا عاوزين الناس لايه عاوزين تخوفيهم، أي حد يقول كلمة إيجابية عن البلد هو متهم من وجهة نظر المعارضة».

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن المعارضة ليس المقصود منها شتيمة وتطاول على الدولة، موضحًا أن الأمن القومي وسلامة 105 ملايين مواطن، بجانب 9 ملايين ضيف، خطوط حمراء، وهما في مسئولية الرئيس السيسي.

أحمد موسى محمود طلبة الحوار الوطني جلسة حرية الرأي المعارضة

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