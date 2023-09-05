أحمد موسى: الحوار الوطني يعكس حرية التعبير

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الأكاذيب والشائعات دمرت دولة العراق في أبريل 2003، منوها بأن قناة عربية أعلنت عن سقوط بغداد، وتدميرها قبل حدوث ذلك.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن عدم الفهم وغياب الوعي دمر مصر في 2011، موضحا أن انتقاد الدولة مسموح لكن بث الأكاذيب والشائعات ضدها مرفوض.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك فرقا كبيرا بين حرية الرأي والتعبير ونشر الأكاذيب، مؤكدا أن ما يحدث في جلسات الحوار الوطني يعكس حرية التعبير.

وأكمل مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن رأي محمود طلبة أحد المتحدثين في جلسة حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني أمس، خلال جلسات الحوار الوطني يعبر عن وجهة نظر عدد كبير من المصريين.

