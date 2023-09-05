كوب 28.. وزيرة البيئة الإماراتية تكشف عن نقطة التحول في العمل المناخي

كشفت وزيرة التغير المناخي البيئة الإماراتية مريم المهيري اليوم الثلاثاء عن نقطة التحول في العمل المناخي، في الوقت الحرج الذي يمر به العالم حاليا.

وقالت "المهيري" في بيان لوزارة البيئة الإماراتية، إن مؤتمر COP28 سيكون بمثابة نقطة تحول تعمل على تسريع العمل المناخي في هذا الوقت الحرج، وهذا يعني التركيز على العمل، وهو ما يحقق أفضل العوائد المناخية.

وأضافت خلال كلمتها في اليوم الثاني من مؤتمر أفريقيا للمناخ في كينيا، أن الهدف هو جعل COP28 المؤتمر الأكثر شمولا على الإطلاق، وستحرص دولة الإمارات على ضمان سماع أصوات جميع الدول الأفريقية.

وأضافت في الجلسة التي عقدت على هامش قمة أفريقيا للمناخ، لمناقشة توقعات دول أفريقيا بشأن COP28 الذي تستضيفه الإمارات في نوفمبر المقبل، "نحن نرى أن الاستدامة هي طريق لتعزيز النمو من خلال التعاون الدولي، وباعتبارها الدولة المضيفة لمؤتمر COP28، ستعمل الإمارات كداعم عالمي".

وأشارت إلى تصميم الإمارات على جمع كل الدول معًا في منبر واحد لتنفيذ عمل مناخي شامل لبناء مستقبل أفضل للبشرية، لأننا رأينا بالفعل فوائد استثمار الوقت والموارد في المبادرات الجماعية.

وأكدت وزيرة البيئة الإماراتية، أنه من المهم حقا أن نجعل تمويل المناخ أكثر توفرا، ويمكن الوصول إليه، وبتكلفة معقولة لتمكين بلدان القارة من تحقيق إمكاناتها في مجال الطاقة النظيفة، وهذا يدل على الالتزام المشترك بالعمل في انسجام تام لدفع الحلول المناخية، ومن توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة إلى إطلاق العنان لتمويل المناخ، ستدرك الدول أن الحلول المبتكرة لأزمة المناخ ستفيدنا جميعا.