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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل..نتنياهو يدعو جانتس لمباحثات بشأن التعديلات القضائية والأخير: محاولة لخداع الرأي العام

جانتس ونتنياهو
جانتس ونتنياهو

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وزير الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب "المعسكر الوطني"، بيني جانتس، إلى محادثات غير مشروطة، بشأن التوصل إلى حل حول التعديلات القضائية.

وقال نتنياهو في مقطع مصور بثه على حساباته الرسمية، مساء اليوم، الثلاثاء، "أريد التوجه بالحديث لبيني غانتس، لدينا العديد من الاختلافات، ولكن لدينا أيضًا الكثير من القواسم المشتركة، كلانا يحمل اسم بنيامين، وكلانا قاتل في ساحة المعركة ضد عدو مشترك".

وأضاف نتنياهو "غالبية الشعب تتوقع منا أن نفعل شيئًا من أجل هدف مشترك، يتريد منا أن نتوصل إلى تفاهمات، ولكن من أجل التوصل إلى ذلك، علينا أن نفعل شيئًا واحدًا بسيطًا، أن نضع جانبًا جميع الشروط المسبقة، وجميع العقبات".
وتابع "علينا أن ندخل إلى حجرة ونتحاور، ولهذا السبب أدعو فريقكم للجلوس مع فريقنا صباح الغد ونفعل ما يتوقعه غالبية الشعب الإسرائيلي؛ أن نجلس ونتوصل إلى اتفاقات".

من جانبه، رفض جانتس عرض نتنياهو، وذلك في خطاب ألقاه أمام حزبه مساء اليوم، مشددا على أن إسرائيل تحكم بواسطة حكومة أقلية متطرفة غير مؤهلة.

واعتبر جانتس أن عرض نتنياهو هو محاولة لخداع الرأي العام بأنه يسعى للتوصل إلى تفاهمات، وذلك على خلفية خطة التسوية التي طرحها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوج.
وقال جانتس إن إسرائيل "تحت خطر واضح ومن دون أيادي مستقرة وقوية تمسك بمقود القيادة"، مشيرا إلى أن "الوزير المسؤول عن الشرطة يحدث حالة من الفوضى ويفكك السلطة، وزير الخارجية منشغل بالعلاقات العامة بدلا من العلاقات الخارجية".

وأضاف "وزير الأمن يتخلى عن جيش الشعب، ووزير القضاء أعلن حربا على جهاز القضائي والديمقراطية في إسرائيل. وقبل كل شيء: لا يوجد رئيس حكومة فعال في إسرائيل"، وشدد جانتس على أن المعارضة "التي يقودها" تشكل بديلا للسلطة القائمة.

وتابع "نحن نواجه تحديات هائلة وفي الوضع الأمني ​​الأكثر خطورة الذي شهدناه منذ حرب يوم الغفران (حرب أكتوب 73). الجيش الشعبي يواجه خطر التفكك وإلحاق أضرار جسيمة في كفاءته، ونواجه صعوبات اقتصادية، جميع البيوت تعاني من تكلفة المعيشة، ونواجه جهاز تعليم يتآكل".

وفي ما يتعلق بخطة التعديلات القضائية، قال: "إننا أمام تهديد لديمقراطيتنا ونظام الحكم، أمام حكومة يقودها متطرفون لا يريدون التصحيح أو الإصلاح، يريدون سيطرة سياسية غير مقيدة على جهاز القضاء وعلى وسائل الإعلام، وعلى جهاز التعليم، وعلى المؤسسات الاقتصادية وعلى المؤسسات العامة".

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فإن جانتس يضع شرطا للعودة إلى المفاوضات، وهو ألا تكون المباحثات مباشرة مع طاقم الليكود، بحيث يجري طاقم المعارضة وطاقم الائتلاف مباحثات منفصلة مع المسؤولين في ديوان الرئيس الإسرائيلي، وذلك لضمان جدية اللكود في المفاوضات.

بنيامين نتنياهو بيني جانتس محادثات التعديلات القضائية إسرائيل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج

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