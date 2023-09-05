شلل في الحركة.. فيضانات وسيول تضرب شوارع تركيا | شاهد

شهدت مدينة إسطنبول التركية فيضانات عارمة اليوم، الثلاثاء، جراء أمطار غزيرة هطلت على نحو غير مسبوق على البلاد.

وأظهرت تسجيلات مصورة نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا عالقين جراء الأمطار في الطرقات.

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد التركية، من حدوث عواصف رعدية محلية قوية في شمال شرق مرمرة وشرق إسطنبول.

وتشير التقديرات إلى أن العواصف الرعدية المتوقعة في مضيق البوسفور وشرق إسطنبول، وكذلك حول قوجه إيلي وسكاريا، ستكون قوية محليًا، اعتبارًا من صباح الجمعة.

https://twitter.com/KhttabMahmud/status/1699148126718693551?t=EcLo0jEzNTYXoGGkC0nsFA&s=19