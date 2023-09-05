التصفيات النهائية لدوري خماسي كرة القدم للنشء في كفر الشيخ

نظمت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، التصفيات النهائية لمسابقة دوري خماسي كرة القدم للنشء اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" بملعب مركز شباب أبو طبل بمشاركة فرق مراكز الشباب الفائزه على مستوى الإدارات الفرعية و ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضه بكفر الشيخ إن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيراً بملف دعم المواهب الرياضية وتعزيز قدراتهم البدنية وإكسابهم الخبرة والمهارة من خلال البرامج الرياضية المعدة لذلك ويهدف الدورى إلى استثمار طاقات النشء وإكسابهم المهارات المتعددة وضمانه قضاء أوقات فراغهم فى ممارسة الرياضة.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتماماً خاصاً برعاية و دعم مواهب النشء، منوهاً عن إنطلاق النسخة الرابعة من المشروع القومي أولمبياد الطفل المصري، محاكاة دورة الألعاب الأولمبية، تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة المركزية للتنمية تنمية الرياضية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأعلنت نتائج التحكيم بفوز فريق مركز شباب محلة دياي ممثلا لإدارة شباب دسوق بالمركز الأول وجاء بالمركز الثاني فريق مركز شباب فوه ممثلا لإدارة شباب فوة وتم توزيع الجوائز عليهم بحضور مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية.

جاءت التصفيات النهائية لمسابقة دورى خماسي كره القدم بكفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وبحضور لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية وفريق عمل الإدارة قام بتحكيم المسابقة كابتن توفيق النحراوى.