تشمل 4 نقاط.. الإمارات تكشف عن أجندة COP28 للنظم الغذائية والزراعة

أعلنت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم المهيري، اليوم الثلاثاء عن أجندة مؤتمر تغير المناخ COP28 للنظم الغذائية والزراعة.

وقالت "المهيري" في بيان اليوم الثلاثاء، إن الإمارات أطلقت مؤخرا أجندة COP28 للنظم الغذائية والزراعة، وهي عبارة عن خطة مفصلة لمواءمة النظم الغذائية والاستراتيجيات الزراعية مع العمل المناخي، وتتألف من أربع ركائز: تحفيز القيادة الوطنية، وإشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية، وتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق تمويل العمل المناخي.

وأضافت وزيرة البيئة الإماراتية خلال حلقة نقاش حول تمكين قدرة أفريقيا على مواجهة الجفاف، على هامش مؤتمر أفريقيا للمناخ المنعقد حاليا في كينيا أن مؤتمر الأطراف "كوب 28" فرصة لكافة الدول لمناقشة القضايا المناخية الملحة، ولكن حان الوقت لتوحيد عقولنا ومواردنا معًا لاتخاذ إجراءات سريعة وملموسة النتائج.

وأوضحت "المهيري" أنها ناقشت العملية المتسارعة لتنفيذ جدول أعمال COP28 بشأن المياه والأرض إلى مبادرات قابلة للتنفيذ. ولضمان الوفاء بوعدنا بجعل مؤتمر الأطراف COP28 شاملاً بالكامل، بالإضافة إلى الشروع في فترة من المشاورات المفتوحة حول المجالات ذات العلاقة والأهمية والتي تضع الطبيعة والناس والحياة وسبل العيش في قلب العمل المناخي.