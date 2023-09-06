20% من الألمان لا يعرفون المصايف والإجازات.. والفقر معاناتهم.. تعرف على الوجه الآخر لمجتمع أوروبا

كاترين ديتريش ألمانية، لم تأخذ إجازة حقيقية منذ 32 عامًا، وذلك لأن دخلها ببساطة لا يسمح بذلك، فهي السيدة البالغة من العمر 38 عاماً ليست الوحيدة التى تشعر بهذه الطريقة، ولكن الواقع داخل ألمانيا، أن واحد من كل خمسة أشخاص لا يملك المال لقضاء إجازة أطول، وهو ما يعني أن 20% من الألمان يعانون من الفقر في دولة عظمى من أوروبا.

وما بين خيار الذهاب إلى البحر مرة واحدة، أو السفر للخارج وزيارة الأهرامات مرة واحدة، أو الاستمتاع بالأضواء الشمالية مرة واحدة، هكذا ربما يكون معظم الأشخاص قد فعلوا ذلك بالفعل مرة واحدة على الأقل من هذه الرغبات، ولكن كاترين ديتريش ليست واحدة منهم، وتقول "لم أكن في إجازة حقًا، فآخر مرة كانت عندما كان عمري ست سنوات، حيث كنت على بحر البلطيق مع والدي، ولن يحدث مرة أخرى بعد ذلك لأنني لا أستطيع تحمل ذلك"، وهنا نرصد الوجه الآخر لأوروبا وفقراء مثل أمثالهم بالعالم الثالث.

دخل شهري بمتوسط 1500 يورو .. الفقر بحق في أوروبا

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة فوكس الألمانية، يعيش ديتريش بمفرده، وليس لديه أطفال، وبحسب أقواله، فهو يكسب ما بين 1450 و1650 يورو صافيًا شهريًا، وهو يدفع ما يزيد قليلاً عن 800 يورو للإيجار والطاقة والإنترنت، وتبلغ النفقات ربع السنوية حوالي 300 يورو.

ودخل ديتريش يكفي للحياة اليومية فقط، ويتمتع بزوج من الأحذية أو برحلة قصيرة بين الحين والآخر، ولكن ليس أكثر؟، فهو لا يشهر بالسعادة إلا عندما تتمكن من دفع جميع الفواتير إذا لم يحدث شيء غير متوقع، ويقول: "لا يمكننا التفكير في إجازة"، وهكذا يكون حال فقراء ألمانيا، وتضاعفت معاناتهم بعد موجة الغلاء التي تضرب ألمانيا وعواصم أوروبا بأكملها، وما صاحب ذلك من ارتفاع مهول في أسعار السكن – شراء أو إيجار – وقيمة الفواتير مع زيادات أسعار الوقود بكافة أنواعها.

في مشقة العمل حتى الموت

الشاب البالغ من العمر 38 عامًا ليس الوحيد الذي يعمل 40 ساعة في الأسبوع ولا يزال غير قادر على تحمل تكاليف رحلة إلى الولايات المتحدة، أو إجازة صحية، أو رحلة في المدينة إلى مكان أبعد، ولقد اتصل العديد من القراء بفريق التحرير بالصحيفة الألمانية، وكان لديهم نفس الشعور، وبنفس الطريقة التي يشعر بها ديتريش، بما في ذلك سائقي الشاحنات ومهندسي الميكاترونكس، وكتب أحد الأشخاص وهو من الذين عملوا لمدة 42 عامًا: "لقد أجهدت نفسي حتى الموت، ومازلت لا أستطيع الرحيل، ولا أستطيع الذهاب في إجازة كبيرة".

فيما يقول جان برول: "كان غالبًا ما يعتبر الذهاب في إجازة أمرًا مفروغًا منه - وبالنسبة لمعظم الناس، فهو كذلك، ويصبح هذا واضحا، على سبيل المثال، عندما يسأل الناس أين ذهب الأطفال في إجازة بعد العطلة الصيفية في المدرسة أو الحضانة، أو عندما يناقش الزملاء إلى أين ستذهب الرحلة هذا العام، ولكن الآن أصبح ذلك من الماضي للكثيرين".

واحد من كل خمسة أشخاص لا يستطيع تحمل تكاليف إجازة

برولي هو باحث مشارك في معهد العلوم الاقتصادية والاجتماعية (WSI) التابع لمؤسسة هانز بوكلر، وقام بالبحث الاجتماعي، ومن بين أمور أخرى، في مدفوعات التحويل الحكومية للأسر ذات الدخل العملي المنخفض، وبالنظر في أطروحته حول اتجاهات الفقر في ألمانيا وبريطانيا العظمى، فكان الأمر واضحا، وهي أن الإجازة ليست علامة على الثروة، بل يُنظر إليها على أنها حالة اجتماعية طبيعية، ومع ذلك، فإن واحد من كل خمسة أشخاص لا يستطيع ماليا قضاء إجازته في مكان آخر غير المنزل.

وبحسب التعداد السكاني الصغير، بلغ معدل الفقر في هذا البلد 16.7 بالمئة في عام 2022، ويقول برولي: "هذا يعني أن أكثر من 14 مليون شخص في ألمانيا لديهم دخل أسري أقل من 60% من متوسط ​​الدخل - للأسرة الواحدة التي يبلغ صافي دخلها حوالي 1200 يورو"، وهذا يعني أن ديتريش لا يعتبر فقيرًا رسميًا، ومع ذلك، فهي لم تأخذ إجازة منذ 32 عامًا، ولا تعتقد الشابة البالغة من العمر 38 عامًا أن هذا أمر سيئ، ولكن إذا كان لديها عائلة، وإذا تأثر عدد أكبر من الأشخاص، فسيكون الأمر أكثر صعوبة، كما تقول.

"الأسر التي لديها أطفال على وجه الخصوص ترغب في تجربة المزيد، وأعتقد أنه من العار أن أصحاب الدخل المنخفض لا يستطيعون ببساطة تحمل تكاليف شيء من هذا القبيل، فأحياناً أسأل نفسي لماذا لا أزال أذهب إلى العمل، والإجابات التي أقدمها لنفسى مختلفة، مثل أن أكون لديك روتين يومي منتظم، أن أكون بين الناس، ولكن ليس بسبب المال".

"الدخل المنخفض يأتي مع قيود خطيرة"

ووفقا لما جاء بتقرير صحيفة فوكس، فإن كسب القليل بألمانيا يمكن أن يكون عبئا، ويقول برولي: "تشير العديد من الدراسات إلى أن الدخل المنخفض يرتبط بقيود خطيرة على مستويات المعيشة والمشاركة"، وهو يؤكد ما ذكره ديتريش بالفعل، فبحسب الباحث في مجال الفقر، يعاني أكثر من ثلث السكان من مشاكل في تلبية النفقات غير المتوقعة، وأكثر من 15% من السكان لا يستطيعون استبدال الأثاث البالي، وبالنسبة لواحد من كل عشرة تقريبًا، لا يمكن تحمل تكلفة زوجين من الأحذية بحالة جيدة.

إن مدى سوء الأمور بالنسبة لكثير من الناس في هذا البلد يتم نسيانه بسرعة، فالفقر غالبا ما يكون غير مرئي، والعديد من الناس الذين يتحدثون عن وضعهم المالي ونقص المال لقضاء إجازة كبيرة، فعلوا ذلك دون الكشف عن هويتهم، ورغم أن ديتريش تستمتع بالسفر عبر وطنها وقضاء وقت فراغها هناك، ولكنها تقول أيضًا: "باعتباري من أشد المعجبين بعلم الآثار، أود أن أرى الأماكن الشهيرة في العالم. لكن هذا غير ممكن".

التضخم يجعل الأمور أسوأ

ويشكل التضخم عبئا إضافيا على الأشخاص الذين يكسبون القليل بالفعل، حيث يقدر مكتب الإحصاء الاتحادي أن معدل التضخم بلغ 6.1 بالمئة في أغسطس في تقرير حديث، ويقول برولي إن أولئك الذين يكسبون القليل ينفقون جزءًا كبيرًا من دخلهم على الغذاء أو الطاقة، أي على الأشياء التي كانت زيادات أسعارها مرتفعة بشكل خاص، فالغذاء، على سبيل المثال، يعتبر محركا للسعر، وفي أغسطس، زادت تكلفتها بنسبة تسعة بالمائة عن العام السابق، وحتى لو ظل الدخل ثابتا أو حتى ارتفع قليلا، فسوف تضطر الأسر ذات الدخل المنخفض إلى تقييد نفسها أكثر من ذي قبل، ويبقى السؤال: كيف يمكن مساعدة المتضررين؟.

ويقول برولي: «المال يساعد على مكافحة الفقر، وإن الدعم الأفضل والأكثر استهدافًا للأشخاص ذوي الدخل المنخفض من خلال الإعانات الاجتماعية مثل التأمين ضد البطالة أو إعانة المواطن هو الوسيلة الأكثر مباشرة لمكافحة الفقر، ويعد تعزيز فرص العمل والدعم المالي من الأهداف الإضافية، ومع ذلك، يتم التعبير عن المخاوف بشكل متكرر من أن زيادة الدعم الحكومي من شأنها أن تقلل من الحافز للذهاب إلى العمل، ومن يحتاج إلى وظيفة عندما يكون لديك نفس القدر من المال المتاح من خلال المزايا؟، لذلك فلا ينبغي النظر إلى تعزيز فرص العمل والدعم المالي للفقراء في مختلف مواقف الحياة على أنه تناقض، بل هدفين متكاملين".

وتابع: "البلدان حيث معدلات الفقر منخفضة بشكل خاص، مثل الدنمرك، تتميز بمزيج من مدفوعات التحويل السخية نسبيا والبنية التحتية الاجتماعية التي تعمل على تمكين فرص العمل الجيدة، وعلى سبيل المثال، من خلال نظام شامل لرعاية الأطفال وسياسة سوق عمل نشطة تعزز وتدعم العاطلين عن العمل بشكل فردي، كما أن تغطية المفاوضة الجماعية أعلى بكثير في الدنمارك منها في ألمانيا، وهذا هو السبب وراء انخفاض الأجور المنخفضة والفقر على الرغم من العمل".