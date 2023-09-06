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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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زيادة سكانية متسارعة| التعبئة والإحصاء: نستقبل 2.2 مليون مولود سنويًا في مصر.. فيديو

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

علّق حسين عبد العزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، على افتتاح الرئيس السيسي لفعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023.

 

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وقال حسين عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية"، إنه يتم استقبال 2.2 مليون مولود سنويًا في مصر".

 

 وأضاف حسين عبد العزيز:" في كل عام بنزيد دولة صغيرة ولابد من تخفيض معدل المواليد في مصر للحد من الزيادة السكانية المتسارعة".

 

وتابع حسين عبد العزيز:" المسح السكاني الصحي الأخير أوضح أن متوسط عدد الأطفال لكل سيدة 2.85 طفل لكل سيدة أي أن كل 10 سيدات يُنجبن حوالي 30 طفلاً".

 

وأكمل حسين عبد العزيز:" في عام 2022 انخفض معدل الإنجاب الأطفال لكل سيدة لـ 2.7 طفل لكل سيدة، وبهذا المعدل سنصل في عام 2032 لـ 120 مليون نسمة".

 

ولفت حسين عبد العزيز: "لابد أن يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف معدل النمو السكاني ويكون هذا الإجراء مستدام لسنوات طويلة كي يشعر المواطن بالفارق".

 

وتابع حسين عبد العزيز: "يجب أن يمارس المواطن حقه في الإنجاب بمسئولية كي يستطيع توفير تعليم وخدمات صحية مناسبة لأبنائه ".

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