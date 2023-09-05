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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار صحة إنجابية: الدولة تسير في الاتجاه الصحيح للتعامل مع الزيادة السكانية

صدى البلد

علقت راندا فخر الدين مستشار الصحة الإنجابية، على افتتاح الرئيس السيسي لفعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023.

 

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وقالت راندا فخر الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، إن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح للتعامل مع الزيادة السكانية .

 

 وأضافت راندا فخر الدين :"  التعامل مع الزيادة السكانية مسؤولية الجميع سواء كانت الحكومة أو المواطن أو مؤسسات المجتمع المدني ".

 

 وتابعت راندا فخر الدين :"  لابد من زيادة وعي المواطن من أجل تنظيم الاسرة وتخفيض معدلات المواليد ".

 

 وأكملت راندا فخر الدين :" الزيادة السكانية تؤثر على حياة المواطن اليومية والخدمات التي يتم تقديمها للمواطن ".

الزيادة السكانية الصحة الانجابية اخبار التوك شو مصر السكان

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