مستشار صحة إنجابية: الدولة تسير في الاتجاه الصحيح للتعامل مع الزيادة السكانية

علقت راندا فخر الدين مستشار الصحة الإنجابية، على افتتاح الرئيس السيسي لفعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023.

وقالت راندا فخر الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، إن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح للتعامل مع الزيادة السكانية .

وأضافت راندا فخر الدين :" التعامل مع الزيادة السكانية مسؤولية الجميع سواء كانت الحكومة أو المواطن أو مؤسسات المجتمع المدني ".

وتابعت راندا فخر الدين :" لابد من زيادة وعي المواطن من أجل تنظيم الاسرة وتخفيض معدلات المواليد ".

وأكملت راندا فخر الدين :" الزيادة السكانية تؤثر على حياة المواطن اليومية والخدمات التي يتم تقديمها للمواطن ".