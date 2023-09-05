متحدث الصحة: الزيادة السكانية قضية وطن يحتاج لحياة كريمة.. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن دعم وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 يدل على مدى اهتمام الدولة بقضية السكان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قضية السكان هي وطن يحتاج لحياة كريمة، ولن يتم ذلك إلا من خلال ضبط النمو السكاني، لتحقيق حياة صحية وتعليمية واجتماعية كريمة.

وتابع، أن القضية السكانية مهمة جدا تحتاج إلى تضافر كل الجهود بالدولة، فهي قضية الحكومة والمواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تحسين الخصائص السكانية.



وأوضح، أن من أبرز توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر اليوم أن يؤدي المجلس القومي للسكان دورًا أكثر وضوحا وقوة في الفترة المقبلة، حيث نقل تبعيته إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وانضم إلى عضويته كل الوزراء المعنيين بشأن القضية السكانية.