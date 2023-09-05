مستشار وزير الصحة: يجب استخدام كافة الأسلحة في مواجهة الزيادة السكانية

أكد الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، أهمية مواجهة الزيادة السكانية بكل السبل، واستخدام كافة الأسلحة وخاصة سلاح الوعي.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إن الزيادة السكانية ليست قضية الحكومة، بل قضية شعب ووطن ومصير، ونحتاج للتحرك جميعًا مع بعضنا البعض.

وذكر أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية فرصة للتعرف على التجارب الدولية وتبادل الأفكار والآراء، ومعرفة إنجاز ملف السكان والصحة آخر 9 سنوات، مشيرًا إلى أن ملف الزيادة السكانية بدأ منذ أكثر من 60 سنة، ولكن مر بفترات نجاح وفترات توقف، ولكن نحن متأخرين، وهناك خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة، معقبًا: "حققنا نجاح في مواجهة الزيادة السكانية ولكن هذا غير كافي".

وواصل: "نحن في حرب مع هذه القضية، وعلينا استخدام كل الأسلحة، ونحن بحاجة لزيادة وتيرة النجاح، والإعلام أحد أهم الأسلحة في معركة الوعي بالقضية السكانية "، مشددًا على أن مصر حققت طفرة في ملف السكان والصحة آخر 9 سنوات.