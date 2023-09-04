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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

المؤتمر العالمي للسكان.. تفاصيل دور الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية في تحسين الصحة

صدى البلد

 كشف الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث الرسمي باسم وزارة  الصحة والسكان بعض الموضوعات التي سيتم مناقشتها بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية . 

وقال عبدالغفار، أنه من المقرر أن يتم مناقشة  دور الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في تحسين صحة المرضى لافتاً إلى أنه سيتم مناقشة استكشاف التدخلات الفعالة من حيث التكلفة التي يمكن أن تحسن رعاية المرضى

 وأشار متحدث الصحة الي أنه سيتم عرض إنجازات المعهد الوطني للتغذية في خدمة المجتمع والصحة العامة بجلسة بعنوان «  67 عامًا من النجاح والتحدي »

 وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان "، أنه سيتم مناقشة أيضا تحسين رعاية المرضى والشؤون المالية, والتدخلات الصيدلية في إعدادات وحدة العناية المركزة.

الصحة :سيتم  مناقشة فوائد الرضاعة الطبيعية الصحية والاقتصادية 

وأكد متحدث الصحة أنه سيتم  مناقشة فوائد الرضاعة الطبيعية الصحية والاقتصادية , وتحسين معدل العمليات القيصرية في مصر، وكذلك أساليب التدريس المبتكرة لأخصائيي الأشعة المبتدئين في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. ٍِ

 

الصحة السكان التدخلات الموضوعات المعاهد التعليمية الفعالة

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