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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار وزير الصحة: الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية

وزير الصحة
وزير الصحة

علق الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشؤون الأسرة والسكان، على افتتاح الرئيس السيسي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

 

مستشار الصحة يكشف تفاصيل انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

مستشار وزير الصحة: الاستراتيجية الوطنية للسكان ستكون خارطة الطريق للدولة المصرية

وقال  عمرو حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  المؤتمر العالمي للسكان والصحة كان برعاية الرئيس السيسي ".

 

 وأضاف عمرو حسن :" تم إطلاق الاستراتيجية الوطينة للسكا والتنمية والتي تعتبر خارطة طريق خلال لفترة المقبلة ".

 

 وتابع عمرو حسن :" الرئيس السيسي أكد أن ملف الزيادة السكانية ضاغط على كل الملفات الأخرى".

 

وأكمل عمرو حسن :" الزيادة السكانية تلتهم كل ثمار التنمية الاقتصادية والمواطن لا يشعر بثمار التنمية الاقتصادية إلا بعد خفض معدل الزيادة السكانية ".

 

ولفت عمرو حسن :" الرئيس السيسي تحدث بأن الدولة تصرف المليارات في البنية التحيتية من اجل مواكبة الزيادة السكانية الكبيرة ".

الصحة السكان الزيادة السكانية اخبار التوك شو الاقتصاد

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