مستشار وزير الصحة: الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية

علق الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشؤون الأسرة والسكان، على افتتاح الرئيس السيسي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

وقال عمرو حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" المؤتمر العالمي للسكان والصحة كان برعاية الرئيس السيسي ".

وأضاف عمرو حسن :" تم إطلاق الاستراتيجية الوطينة للسكا والتنمية والتي تعتبر خارطة طريق خلال لفترة المقبلة ".

وتابع عمرو حسن :" الرئيس السيسي أكد أن ملف الزيادة السكانية ضاغط على كل الملفات الأخرى".

وأكمل عمرو حسن :" الزيادة السكانية تلتهم كل ثمار التنمية الاقتصادية والمواطن لا يشعر بثمار التنمية الاقتصادية إلا بعد خفض معدل الزيادة السكانية ".

ولفت عمرو حسن :" الرئيس السيسي تحدث بأن الدولة تصرف المليارات في البنية التحيتية من اجل مواكبة الزيادة السكانية الكبيرة ".