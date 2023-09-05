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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار وزير الصحة: الاستراتيجية الوطنية للسكان ستكون خارطة الطريق للدولة المصرية

المؤتمر العالمي للسكان
المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، يعقد في الفترة من من يوم 5 لـ يوم 8 سبتمبر برعاية الرئيس السيسي، ويضم أكثر من 270 متحدثا وأكثر من 65 جلسة حوارية.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أنه يوم 5 سبتمبر 1994 عقد في القاهرة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وكان أكبر مؤتمر دولي نُظم للسكان وقتها.

وتابع: “بعد 29 سنة في 5 سبتمبر تتجه أنظار العالم إلى العاصمة الإدارية، والتي تحتضن هذا المؤتمر، ورغم مرور 29 سنة تظل مصر أكثر شبابا وقوة”.

واستطرد: “المؤتمر به عدد كبير جدا من المتحدثين والمشاركين الأجانب، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 - 2030 والتي ستكون خارطة الطريق للدولة المصرية في مواجهة وحل قضية الزيادة السكانية”.

وأكد أن الرئيس السيسي تحدث عن أن الزيادة السكانية تأكل كل ثمار التنمية، ومع افتتاح كل مشروع يتحدث الرئيس عن هذا الأمر، فلا بد أن ينخفض معدل النمو السكاني عن الموجود.

 

الصحة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية السيسي الرئيس السيسي العاصمة الادارية

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