مستشار الصحة يكشف تفاصيل انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

أكد الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشون صحة الاسرة، أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي انطلق اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد تجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية.

وأضاف عمرو حسن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاعغ عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه المؤتمر تأكيدا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى.

وتابع الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشون صحة الاسرة، أن المؤتمر أيضا بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن الزيادة السكانية، واصفا الزياده السكانية بأنها تأكل كل ثمار التنمية، ومع افتتاح كل مشروع يتحدث الرئيس عن هذا الأمر.