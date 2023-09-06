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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش عارف أشكرك إزاي.. إمام عاشور يوجّه رسالة مؤثرة لطبيب منتخب مصر

إمام عاشور
إمام عاشور

وجَّه إمام عاشور رسالة لـ طبيب منتخب مصر “محمد أبو العلا” عبر حسابه بموقع انستجرام .

ونشر إمام عاشور صورة برفقة طبيب منتخب مصر وعلق قائلاً: بجد مش عارف أشكرك إزاي علي تعبك معايا شكرًا على كل حاجة.

وانتهت مباراة الأهلي أمس أمام أولميني السلوفيني الودية، والتي جمعت الفريقين استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

 

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم الأهلي يتغلب على ألوميني السلوفيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف الأهلي الثلاثة محمود كهربا - محمد زعلوك - صلاح محسن".

 

وأقيمت مباراة الأهلي وديًا على هامش معسكر المارد الأحمر في النمسا، بعد مباراة ودية خاضها لاعبو المارد الأحمر بعمل فريقين من بينهم.

 

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