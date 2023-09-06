شلل في الحركة والطرقات.. مصرع شخصين بسبب فيضانات تركيا

لقى شخصان مصرعهما بعد أن اجتاحت الفيضانات المفاجئة بعض المناطق في إسطنبول ودمرتها، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وحسب صحيفة “ديلي صباح” التركية، بدأت الأمطار الغزيرة في الجزء الشمالي من إسطنبول، أكبر مدن تركيا، واشتدت في منطقتي أرناؤوط كوي وباشاك شهير، مما أدى إلى تحول الطرق إلى أنهار.

وقال مكتب والي إسطنبول في بيان، إن الشخصين لقيا مصرعهما بسبب الفيضانات في منطقتي باشاك شهير وكوتشوك شكمجة.

ودعا المحافظ داود جول إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنب استخدام الدراجات النارية على الطرق أثناء الفيضانات.

وتم إرسال فرق الطوارئ على الفور إلى مناطق مختلفة في المقاطعات بعد تلقي مكالمات من المنازل والشركات.

وأشار عمدة منطقة باشاك شهير ياسين كارتوغلو إلى أن مقهى باشاك شهير الشعبي قد غمرته المياه ولكن تم إجلاء جميع الأشخاص في المقهى بأمان ونقلهم إلى منازلهم.

كما أثرت الفيضانات على بعض محطات المترو.