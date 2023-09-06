ضهري وسندي .. إمام عاشور يغازل زوجته برسالة رومانسية |شاهد

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، جمهوره صورة جديدة برفقة زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق إمام عاشور علي الصورة قائلاً: ربنا يخليكي ليا وتبقى معايا علي طول وضهري وسندي وأي حاجة في حياتي وشكرا علي كل حاجة بتعمليها معايا، شكرا انك كنتي معايا في الوحش قبل الحلو ربنا يخليكي ليا.

وانتهت مباراة الأهلي أمس أمام أولميني السلوفيني الودية، والتي جمعت الفريقين استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم الأهلي يتغلب على ألوميني السلوفيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف الأهلي الثلاثة محمود كهربا - محمد زعلوك - صلاح محسن".

وأقيمت مباراة الأهلي وديًا على هامش معسكر المارد الأحمر في النمسا، بعد مباراة ودية خاضها لاعبو المارد الأحمر بعمل فريقين من بينهم.