مفاجأة في تصميم آيفون 15 برو ماكس الجديد

يفصلنا عن الحدث التقني الأهم للعام وهو إطلاق آبل الأمريكية لأحدث هواتفها الذكية آيفون 15، حيث بدأت التسريبات على منصات التواصل الإجتماعي ومواقع الإنترنت لتكشف عن التصميم النهائي لـ iphone 15 Pro Max.

وأظهرت الصور المفاجأة الأكبر والتى تؤكد أن آبل قررت التخلى عن منفذ الشاحن التقليدي lightning بأخر من نوع Type C الأكثر انتشاراً، بعد توصية الاتحاد الأوروبي بضرورة توحيد منافذ الشحن للهواتف الذكية من نفس النوع.

iphone 15

ولكن هناك تسريبات أخري أن سلسلة آيفون 15 ستصدر بمنفذ الشحن التقليدي من نوع lightning، بينما ستظهر سلسلة آيفون 16 العام المقبل بمنفذ الشحن الجديد.

موعد إطلاق آيفون 15

كما أفادت التسريبات أن سلسلة iphone 15 سيزداد سعرها الرسمي عن الأسعار الحالية بمعدل 100 دولار أمريكي لكل إصدار، وستحسم آبل هذه التسريبات مع الحدث الأبرز لها فى الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر.

ومن المفترض أن آبل الأمريكية ستكشف عن 4 ألوان جديدة لسلسة برو، ولونين لسلسلة آيفون 15 العادية، من خلال 4 إصدارات فقط.

سلسلة آيفون 15 برو

كما سيشمل الحدث إطلاق سماعة جديدة من فئة AirPods Pro، وبالطبع نظام التشغيل الجديد ios 17، مع زر وضع الصامت الجديد الذى سيكون بالضغط بدلاً من الزر الحالى التقليدي.