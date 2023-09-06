ازاى تشتري منتجات آبل بخصم 150 دولار

من المعروف دائماً عن منتجات آبل الأمريكية انها باهظة الثمن بشكل واضح، لذلك تكلف محبيها مبالغ طائلة لإقتناء أى من إصداراتها المختلفة، إلا أنه يمكنك توفير مبلغ خضم يصل لحوالى 150 دولار أمريكي دفعة واحدة ولكن بشرط واحد.

تدعم آبل الأمريكية الطلبة من خلال توفير منتجاتها بسعر أقل لكي يستفيدوا منها، ولكن لسوء الحظ لايسري الخصم على منتجها الأشهر آيفون، ولكنه متاح لأجهزة mac و ipad بخصم بقيمة 150 دولار، وتخفيض 20% على خدمة دعم آبل apple care.

لكي تحصل على الخصم عليك الدخول إلى موقع آبل الخاص بالطلبة، ولكي تحصل عليه ابحث على جوجل بكلمة apple student discount، وسيظهر لك الرابط الصحيح فى أول الترشيحات.

خصم آبل على منتجاتها

بعد اختيارك للجهاز الذى تحتاجه، سيحولك الموقع الخاص بـ آبل لإنهاء عملية الشراء والدفع والخصم المباشر بقيمة 150 دولار مايعادل 4700 جنيه مصري.

وذلك من خلال الضغط على خيار gift card، وبالتالى توفير حوالى 15% من قيمة الجهاز بكل سهولة، حتي ان لم تكن طالب، ولكن ترغب آبل دوماً فى تسهيل عملية الشراء للدارسين.