تسلا: 51 ألف طلب في قائمة الانتظار حتى 31 أغسطس

يبدو أن الطلبيات المتراكمة العالمية المقدرة للسيارات الكهربائية من تسلا قد استقرت فوق 50000 طلب في الأشهر القليلة الماضية، بانخفاض من حوالي 100000 في الربع الأول.

نجد أن هذا المقياس أداة مثيرة للاهتمام لفهم العلاقة بين العرض والطلب بشكل أفضل.

وفقًا لتروي تيسليك أحد المصادر الموثوقة لإحصائيات وتوقعات شركة تسلا على موقع التواصل الاجتماعي X تويتر سابقاً، ويعتبر تراكم الطلب العالمي المقدر اعتبارًا من 16 أغسطس 2023، كان حوالي 54000 سيارة، وهو نفس العدد المسجل في 31 يوليو/تموز، ويتراوح العدد المقدر بين 49,000 و60,000 منذ منتصف يونيو/حزيران.

تعتمد الأرقام على الإحصائيات المتعلقة بشركة تسلا والتي تم تتبعها بعناية (حجم الإنتاج، ومتوسط أوقات الانتظار لكل طراز/طراز)، كما هو موضح في الغريدة المرفقة.

يتوافق الحجم مع حوالي 18 يومًا من القدرة التصنيعية، والذي يبدو أنه مستوى مستقر أيضًا.

نعتقد أن شركة تسلا لا تريد أن تنخفض طاقتها الإنتاجية إلى أقل من 50000 ونحو أسبوعين، وذلك ببساطة لأن ذلك لن يكون الأمثل من المنظور اللوجستي. لجذب المزيد من الطلبات ومطابقة القدرة المتزايدة، يتعين على الشركة أن تأخذ في الاعتبار تغيرات الأسعار أو تحسين المنتجات.

سيكون النصف الثاني من العام مثيرًا للاهتمام للغاية لأنه من المتوقع أن تؤدي ترقيات المصنع في الربع الثالث إلى الحد من الإنتاج، في حين أن الطراز 3 الذي تمت ترقيته حديثًا قد يثير موجة جديدة من الطلبات. قد تظهر هذه الأشياء في الإحصائيات خلال شهر تقريبًا.

وللإشارة إليك أرقام الفترات السابقة (أوقات الانتظار):

16 أغسطس 2023: 54000 (18 يومًا)

31 يوليو 2023: 54000 (18 يومًا)

16 يوليو 2023: 60.000 (18 يومًا)

30 يونيو 2023: 49000 (17 يومًا)

19 يونيو 2023: 59000 (18 يومًا)

31 مايو 2023: 75000 (22 يومًا)

16 مايو 2023: 83000 (23 يومًا)

30 أبريل 2023: 68000 (21 يومًا)

15 أبريل 2023: 72000 (22 يومًا)

31 مارس 2023: 102000 (28 يومًا)

16 مارس 2023: 103000 (29 يومًا)

28 فبراير 2023: 106000 (30 يومًا)

15 فبراير 2023: 106000 (30 يومًا)

31 يناير 2023: 87000 (26 يومًا)

15 يناير 2023: 107000 (30 يومًا)

31 ديسمبر 2022: 74000 (23 يومًا)

8 ديسمبر 2022: 163000 (40 يومًا)

30 نوفمبر 2022: 190.000 (44 يومًا)

أكتوبر: 31، 2022: 285.000

30 سبتمبر 2022: 299000

31 أغسطس 2022: 385000

مارس-يوليو 2022: حوالي 470.000

يناير-فبراير 2022: أقل من 400 ألف

وفيما يتعلق بأسواق معينة، يظل التوازن بين العرض والطلب ملحوظاً باللون "الأحمر" (الذي يعتبر منخفضاً للغاية) بالنسبة لجميع الأسواق الرئيسية (الولايات المتحدة، وأوروبا، والصين).

أقصر وقت انتظار للسيارات الجديدة هو في الولايات المتحدة وكندا - 14 يومًا (على الرغم من أنه كان 11 يومًا قبل أسبوعين) لجميع الطرازات تقريبًا.

في أوروبا، يكون تراكم الطلبات المقدر ومتوسط أوقات الانتظار أطول (27 يومًا). ومن المثير للاهتمام، أنه في الصين، يستغرق الأمر 17 يومًا، ولكن هذا هو الرقم قبل طرح الطراز 3 الجديد (من المتوقع التسليم في الربع الرابع).

تراكم الطلب المقدر (التغيير في حوالي أسبوعين):

الولايات المتحدة: 14,246 (14 يومًا) – زيادة بمقدار 3 أيام

كندا: 728 (14 يومًا) – بزيادة 3 أيام

أوروبا: 20.034 (27 يومًا) – انخفض بمقدار 4 أيام

الصين: 14,777 (17 يومًا) - زيادة بيومين

أخرى: 4,078 (17 يومًا) - انخفض بمقدار 15 يومًا

المجموع: 53863 (18 يومًا) – مستقر