عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا: 51 ألف طلب في قائمة الانتظار حتى 31 أغسطس

صدى البلد

يبدو أن الطلبيات المتراكمة العالمية المقدرة للسيارات الكهربائية من تسلا قد استقرت فوق 50000 طلب في الأشهر القليلة الماضية، بانخفاض من حوالي 100000 في الربع الأول.

 

نجد أن هذا المقياس أداة مثيرة للاهتمام لفهم العلاقة بين العرض والطلب بشكل أفضل.

وفقًا لتروي تيسليك أحد المصادر الموثوقة لإحصائيات وتوقعات شركة تسلا على موقع التواصل الاجتماعي X تويتر سابقاً، ويعتبر تراكم الطلب العالمي المقدر اعتبارًا من 16 أغسطس 2023، كان حوالي 54000 سيارة، وهو نفس العدد المسجل في 31 يوليو/تموز، ويتراوح العدد المقدر بين 49,000 و60,000 منذ منتصف يونيو/حزيران.

 

تعتمد الأرقام على الإحصائيات المتعلقة بشركة تسلا والتي تم تتبعها بعناية (حجم الإنتاج، ومتوسط أوقات الانتظار لكل طراز/طراز)، كما هو موضح في الغريدة المرفقة.

 

يتوافق الحجم مع حوالي 18 يومًا من القدرة التصنيعية، والذي يبدو أنه مستوى مستقر أيضًا.

 

نعتقد أن شركة تسلا لا تريد أن تنخفض طاقتها الإنتاجية إلى أقل من 50000 ونحو أسبوعين، وذلك ببساطة لأن ذلك لن يكون الأمثل من المنظور اللوجستي. لجذب المزيد من الطلبات ومطابقة القدرة المتزايدة، يتعين على الشركة أن تأخذ في الاعتبار تغيرات الأسعار أو تحسين المنتجات.

 

سيكون النصف الثاني من العام مثيرًا للاهتمام للغاية لأنه من المتوقع أن تؤدي ترقيات المصنع في الربع الثالث إلى الحد من الإنتاج، في حين أن الطراز 3 الذي تمت ترقيته حديثًا قد يثير موجة جديدة من الطلبات. قد تظهر هذه الأشياء في الإحصائيات خلال شهر تقريبًا.

 

وللإشارة إليك أرقام الفترات السابقة (أوقات الانتظار):

16 أغسطس 2023: 54000 (18 يومًا)

31 يوليو 2023: 54000 (18 يومًا)

16 يوليو 2023: 60.000 (18 يومًا)

30 يونيو 2023: 49000 (17 يومًا)

19 يونيو 2023: 59000 (18 يومًا)

31 مايو 2023: 75000 (22 يومًا)

16 مايو 2023: 83000 (23 يومًا)

30 أبريل 2023: 68000 (21 يومًا)

15 أبريل 2023: 72000 (22 يومًا)

31 مارس 2023: 102000 (28 يومًا)

16 مارس 2023: 103000 (29 يومًا)

28 فبراير 2023: 106000 (30 يومًا)

15 فبراير 2023: 106000 (30 يومًا)

31 يناير 2023: 87000 (26 يومًا)

15 يناير 2023: 107000 (30 يومًا)

31 ديسمبر 2022: 74000 (23 يومًا)

8 ديسمبر 2022: 163000 (40 يومًا)

30 نوفمبر 2022: 190.000 (44 يومًا)

أكتوبر: 31، 2022: 285.000

30 سبتمبر 2022: 299000

31 أغسطس 2022: 385000

مارس-يوليو 2022: حوالي 470.000

يناير-فبراير 2022: أقل من 400 ألف

 

وفيما يتعلق بأسواق معينة، يظل التوازن بين العرض والطلب ملحوظاً باللون "الأحمر" (الذي يعتبر منخفضاً للغاية) بالنسبة لجميع الأسواق الرئيسية (الولايات المتحدة، وأوروبا، والصين).

 

أقصر وقت انتظار للسيارات الجديدة هو في الولايات المتحدة وكندا - 14 يومًا (على الرغم من أنه كان 11 يومًا قبل أسبوعين) لجميع الطرازات تقريبًا.

 

في أوروبا، يكون تراكم الطلبات المقدر ومتوسط أوقات الانتظار أطول (27 يومًا). ومن المثير للاهتمام، أنه في الصين، يستغرق الأمر 17 يومًا، ولكن هذا هو الرقم قبل طرح الطراز 3 الجديد (من المتوقع التسليم في الربع الرابع).

 

تراكم الطلب المقدر (التغيير في حوالي أسبوعين):

 

الولايات المتحدة: 14,246 (14 يومًا) – زيادة بمقدار 3 أيام

كندا: 728 (14 يومًا) – بزيادة 3 أيام

أوروبا: 20.034 (27 يومًا) – انخفض بمقدار 4 أيام

الصين: 14,777 (17 يومًا) - زيادة بيومين

أخرى: 4,078 (17 يومًا) - انخفض بمقدار 15 يومًا

المجموع: 53863 (18 يومًا) – مستقر

تسلا يات المتحدة كندا تويتر اوروبا الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد يزف بشرى لجماهير الزمالك

محاولة للصلح .. كواليس نشر أحمد سعد فيديو لطليقته بعد انفصالهما |خاص

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

مفاجأة بشأن أسعار السجائر |اعرف العلبة بكام

تدريب وسقوط| السبب الحقيقي وراء إصابة محمود الخطيب خلال معسكر الأهلي.. 3 غرز في رأس الأسطورة

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي يحذر من مشكلة كبيرة في مصر وإفريقيا

درجة الحرارة تصل لـ46.. الأرصاد تحذر من موجة حارة بداية من الغد

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

BYD تكشف سيارة كهربائية جديدة بقوة 523 حصانًا ومدى 354 ميلًا

سعر تويوتا فورتشنر الجديدة في مصر

أفضل سعر لـ دايو نوبيرا في السوق المصري

لمحدودي الدخل.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 90 ألف جنيه    

معلومات مهمة للحفاظ على ناقل الحركة في سيارتك

أشهر سيارة هاتشباك يابانية بـ 140 ألف جنيه فقط.. تفاصيل

سعر كيا K8 موديل 2023 في السعودية.. صور

بمواصفات فاخرة.. مرسيدس تشوق لأحدث سيارتها الكهربائية الجديدة| فيديو

ترشيحاتنا

محمود المخبزي يكشف كواليس الحالة الصحية لـ«الخطيب» .. ومفاجأة بشأن سيد عبدالحفيظ

لا سوزا ولا موليكا|محمود المخبزي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

تطور خطير.. هل تشارك النمسا بجنودها في الحرب الروسية الأوكرانية؟

بتهمة الخيانة العظمى.. روسيا تعتقل مواطنًا نقل معلومات حساسة لـ أوكرانيا

مش هنافس.. تعليق صادم من نجم الزمالك السابق بشأن لقب الدوري

بسبب سد النهضة .. خبير: انخفاض غير مسبوق في إيراد النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل إطلالات رانيا يوسف تثير الجدل بجمالها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاكاو؟

بملابس سباحة| مقطع فيديو لـ «إيفانكا ترامب» بصحبة ابنها يثير الجدل.. شاهد

الحماية من السكري.. فوائد الجوافة للحامل

فيديو

أما الزبد فيذهب جفاء.. ظاهرة كونية على شاطئ بورسعيد دلالة على عظمة الله| شاهد

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. كواليس انتخابات الزمالك في يومها الأول| فيديوجراف

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ