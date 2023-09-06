انفراجة قوية جدًا| شوبير يكشف آخر تطورات التعاقد مع مهاجم الأهلي الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات ملف التعاقد مع مهاجم جديد بالنادي الأهلي، قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة “أون تايم سبورتس”: “الأهلي لا يزال يبحث عن تدعيم مركز المهاجم بلاعب أجنبى لتلبية رغبات كولر الذي يريد ضم مهاجم في الفترة الحالية”.

وأضاف: “الأهلي عرض مهاجمًا جديدًا على مارسيل كولر بعيدًا عن الأسماء التي ترددت في الفترة الحالية ونال رضا كولر وستبدأ المفاوضات مع هذا المهاجم”.

آخر تطورات مهاجم الأهلي الجديد

وواصل: “المعلومات اللي عندي في ملف المهاجم أن النادي الأهلي يسير في أكثر من اتجاه وأن الأمور تشهد انفراجة وإنفراجة قوية جدًا”.

واختتم: “الملف كله مع كولر، عُرض عليه اسم جديد، هذا الاسم لقى الارتياح عند المدرب، الأسماء المعروفة مازلت متداولة، ولكن يبدو أن الأمور في طريقها للانفراج، اعتقد أن الأهلي أصبح قريبًا من إنهاء هذا الملف على الرغم من أن كولر، لديه حالة إعجاب باللاعب صلاح محسن واللاعب الشاب محمد زعلوك”.