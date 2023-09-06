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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة

صدى البلد

يواصل المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة فعالياته لليوم الثاني على التوالي ، بمشاركة أكثر من ثمانية الآف مشارك من مصر والعديد من دول العالم. 


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد أمس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر - الذي تعقد فعالياته في الفترة من ٥ إلى ٨ سبتمبر الجاري - و تم خلالها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣ / ٢٠٣٠ مع إطلاق خارطة طريق للتعامل مع القضية السكانية وذلك من واقع تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة .


ويتضمن المؤتمر ٦٥ جلسة حوارية يشارك بها ٢٧٠ متحدثا من المصريين والأجانب كما يشارك البرنامج العلمي للزمالة المصرية بواقع ١٤ ورشة عمل و٣٣ جلسة يتحدث بها ١٢٥ شخصا في ٣١ تخصصا. 


ومن المقرر أن يتم اليوم توقيع اتفاقية إنشاء مراكز تعليمية و تزويدها بأحدث الأجهزة لتدريب الأطباء على استخدام أحدث وسائل تنظيم الأسرة طبقا للمعايير العالمية و ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان والسفير الألماني بمصر فرانك هارتمان.


كما أنه من المقرر أن يترأس الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، اليوم جلسة نقاشية بعنوان: "دور هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية في التغلب على إعاقات الأطفال وإعادة تأهيل المرضى" 
كما يناقش المؤتمر اليوم عددا من الموضوعات على مدار نحو ١١ جلسة، منها تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين من أجل النهوض بصحة السكان، الإطار الاستراتيجي للصحة في مصر، التقسيم الديموغرافي الآثار والفرص الاقتصادية، بناء أنظمة رعاية صحية مستدامة وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ وغيرها من الموضوعات التي تخص السكان والصحة والتنمية .
 

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