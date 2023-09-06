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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها| شاهد

ناهد السباعي
ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالاتها، في آخر ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت ناهد السباعي، الأنظار، بإطلالة مثيرة وجذابة، مرتديه بليزر جريء؛ مما عكس جمالها وقوامها الممشوق، كما اعتمدت على المكيب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها.

وشاركت ناهد السباعي بطولة مسلسل «الأجهر» الذي ضم كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، سارة سلامة، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، مصطفى أبو سريع، أنوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوى، بدرية طلبة، محمد جمعة، محمد التاجى، نهله سلامة، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى، قصى الأمين.

أحمد مجدى سيد رجب عمرو عبد الجليل مصطفى أبو سريع ناهد السباعي

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