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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هلا السعيد تشارك جمهورها بصورة من أحدث ظهور

هلا السعيد
هلا السعيد

تألقت الفنانة هلا السعيد فى صور جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت هلا السعيد ، وهي تستعرض جمالها رشاقتها مرتدية لبس كاجوال تيشرت بالون الابيض نسقت معه بنطال جينز،نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات. 

يذكر أن آخر أعمال هلا السعيد مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" بطولة مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فىالعمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهمابعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كماتشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

المسلسل يشارك في بطولته كل من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف،دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراجأحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل "المداح 3 .. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حبفتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثمتراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضاأزمات.

الفنانة هلا السعيد الفنان خالد زكي المداح أسطورة العشق المداح 3 هبه مجدى خالد سرحان قصة مسلسل يسرا اللوزي

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