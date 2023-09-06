اليوم.. فرانس فوتبول تعلن عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

قررت مجلة "فرانس فوتبول"، اليوم، الأربعاء، الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2023، استعدادا لحفل إعلان الفائزين وتوزيع الجوائز، يوم 30 أكتوبر المقبل، بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونقلا عن الحساب الرسمي لفرانس فوتبول عبر تويتر، فإن القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية ستضم للاعبين الرجال 30 مرشحا، و20 للسيدات.

كما سيعلن عن 10 مرشحين لجائزة "ياشين" المخصصة لأفضل حارس مرمى، ومثلهم لجائزة "كوبا" لأفضل لاعب تحت 21 عاما.

ويشار إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد السابق واتحاد جدة الحالي، هو آخر لاعب توج بالكرة الذهبية بعد موسم استثنائي مع الميرنجي.