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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزارة الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه يختتمون تدريب مدربي الأندية

صدى البلد

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب(الإدارة العامة لريادة الأعمال و المشروعات الناشئة)، بالتعاون مع المؤسسة الاستشارية للشباب والتنمية (اتجاه)، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، فعاليات تدريب مدربي أندية السكان، والذي استمر علي مدار ٧ أيام، بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية.

يهدف التدريب إلى تأهيل وتدريب 54 مدرباً في مجال قضايا الصحة الإنجابية، وذلك ضمن مشروع لرفع الوعي حول قضايا السكان، ويأتي هذا التدريب في سياق تطوير مشروع أندية السكان في محافظات مختلفة من مصر، ومنها "الغربية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الإسكندرية، مطروح، الوادي الجديد، القاهرة، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء".

ويُعَدُّ هذا التدريب إضافة كبيرة في مشروع أندية السكان، حيث يهدف إلى إعداد 54 مدرباً محترفاً للانضمام إلى فريق المدربين في المشروع بمختلف محافظات جمهورية مصر.

وتم اختيار هؤلاء المدربين بعد مراحل انتقاء دقيقة تضمنت نشر إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب المهتمين، ومن ثمَّ تقديم مقطع فيديو يعبرون من خلاله عن اهتمامهم بقضايا الصحة الإنجابية، أعقب ذلك مرحلة تقييم المهارات واختيار المرشحين المناسبين، وسيتم تدريب هؤلاء المدربين  بموضوعات متعددة تشمل "ختان الإناث، والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وزواج الأطفال، وتنظيم الأسرة، وصحة المراهقين".

وعقب اجتياز المدربين لهذا التدريب، سيتولون مهام تنفيذية في المشروع من خلال المشاركة في خطة أندية السكان  بعد اعتمادهم من قبل الجهات الشريكة في المشروع (وزارة الشباب والرياضة، صندوق الأمم المتحدة، ومؤسسة اتجاه).

الجدير بالذكر أن خطة أندية السكان تهدف إلى تنفيذ ٢٦٦٧ جلسة توعية في ٢٧ محافظة مختلفة، بهدف رفع وعي أكثر من ١٠٠ ألف مستفيد خلال الربعين الثالث والرابع من عام ٢٠٢٣.

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